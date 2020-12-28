Понедельник, 28 Декабря 2020 17:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17:00 ООО ‘Бизнес Пале”, жилой дом 70 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), адреса 69, 71, 98, 100, 102 и собственные дома 75-190 на улице Христофора, собственные дома 1-20 на 3-ем переулке Христофора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 35–60, 53-63 и жилой дом 72 на 11-ой улице Ареша, жилые дома 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10/4, 11, 12, 12/3, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 и собственные дома 45-107 на переходе Атояна, жилые дома 75-82, 76, 78, 80, 87 на улице Димитров, жилые дома 78/1, 78/2 на улице Димитров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17:00 села Амберд, Агавнатун и Лернамердз;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично 3, 4, 7, 8 микрорайоны города Абовян; частично села Капутан, Камарис, Нор Гюх, Джрвеж; частично кварталы “Маяк”, “Банаван”, в селе Джрвеж.

в Араратской области:

11։00-15։00 частично село Шаумян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.