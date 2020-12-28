Понедельник, 28 Декабря 2020 17:15

АрмИнфо.С 16 ноября независимый блогер и специальный внештатный корреспондент АрмИнфо по РФ Роман Багдасарян и большая команда его волонтеров, прибывших в Армению из Москвы, оказывает помощь семьям погибших и раненых.

Ежедневно составляются списки погибших и раненых из различных областей Армении, а вся помощь адресно доставляется в семьи. На данный момент помощь доставлена в 158 семьям. План помощи - 1000 семей. Все семьи получили помощь в виде продуктов или оплаты коммунальных на всю зиму (от 50 до 400000 драмов на семью). В списке получивших помощь 28 семей из города Армавир, 30 семей из Ширакской области, 15 семей из села Нор-Гехи Котайкской области 50 семей из особых отрядов спецназа и отряда Тиграцн Мец и 35 семей подписчиков, попросивших помочь своим родным.

1 января 35 раненых солдат получат большой комплект подарков, в который будет входить различная техника, посуда и сладости.

<Все средства собраны простыми подписчиками в соцсетях. В это сложное время очень важно, чтобы фонды организации и волонтеры были возле людей, помогая стране выйти из глубокой депрессии>, - считает Роман Багдасарян.