Понедельник, 28 Декабря 2020 16:56

АрмИнфо. Защитник прав человека постоянно предупреждает, что взаимные оскорбления, навешивание ярлыков и призывы к насилию стали переходить из социальных сетей в реальную жизнь. Об этом сообщает офис омбудсмена Армении Армана Татояна.

В заявлении, в частности, отмечается: <Оскорбления, язык вражды и призывы к насилию, особенно в социальных сетях, получили широкое распространение и достигли опасного уровня как со стороны реальных пользователей, так и со стороны фейков.

Создается впечатление, что и в соцсетях, и в реальной жизни разные стороны делают это специально, чтобы спровоцировать друг друга и каждая надеется на достижение <желаемого результата>. Этот процесс способен разрушить систему прав человека в нашей стране, его необходимо немедленно остановить. Необходимо поддерживать солидарность и мирные подходы, чтобы исключить любое насилие или даже любую возможность насилия.

Государственные органы призваны сыграть фундаментальную роль в предотвращении насилия или любого другого типа напряженности, и они обязаны обеспечивать верховенство закона как в нашей стране, так и в своих собственных действиях, каждый в пределах своей компетенции. Верховенство закона и гарантия прав человека должны быть в центре всех инициатив.

Что касается инцидентов, связанных с депутатами сегодня у одного из входов в Национальное собрание, то это недопустимое явление. Никто не должен подвергаться оскорблениям или использовать насилие, это должно приниматься во внимание всеми сторонами без исключения.

Принимая во внимание сигналы о данных инцидентах в офис Защитника прав человека, мы хотели бы сообщить, что по данным инцидентам мы обратимся с запросом в правоохранительные органы для получения полной информации о произошедшем. Если кто-то, кто не имеет должности или не наделен государственной властью, применяет насилие против другого человека, имеющего должность, то мы имеем дело с конкретным незаконным актом насилия с участием двух или более лиц. Защитник прав человека не несет ответственности за судебное преследование конкретного лица, за арест или задержание конкретного лица или за криминализацию их действий с целью привлечения определенных граждан к ответственности. Точно так же омбудсмен не имеет полномочий давать конкретные юридические оценки действий лиц, подвергшихся взаимному насилию или дракам в конкретной ситуации, а также определять, кто из них виновен, а кто невиновен.

Для этого в нашей стране есть соответствующие государственные органы, наделенные особыми полномочиями, и Защитник прав человека будет контролировать их в конкретных случаях>.

Отметим, что сегодня утром депутаты от блока <Мой шаг> Сисак Габриелян и Айк Саркисян стали участниками потасовки с участниками акции протеста перед зданием парламента.