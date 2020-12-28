Понедельник, 28 Декабря 2020 16:56

АрмИнфо.Благотворительные фонды и организации, оказывающие различную помощь семьям погибших, раненых и без вести пропавших, будут освобождены от выплат вех видов налогов, в том числе, и государственной пошлины. Поправки в законе "О государственной пошлине" обсуждаются на внеочередном заседании

Национального Собрания РА 28 декабря в первом чтении.

По словам автора представленного документа, депутата НС Сисака Габриеляна, в настоящее время благотворительные фонды и организации

освобождены от выплат всех видов налогов, за исключением государственной пошлины. С принятием поправок данный вид налога также будет исключен. Согласно действующему законодательству, юридические и физические лица при ввозе на территорию РА гуманитарного груза выплачивают 1 тыс драмов с первой тонны груза, а за каждый следующий объем - 0, 3%. После утверждения документа, эти выплаты будут исключены. Это, по словам депутата, даст возможность быстрой доставки помощи адресатам.