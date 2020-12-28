Понедельник, 28 Декабря 2020 16:55

АрмИнфо. Турецкие военные, которые будут работать в совместном российско- турецком Центре мониторинга, отправились в Азербайджан. Об этом сообщает Turan со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

В сообщении подчеркивается, что с января турецкие военные наравне с российскими будут нести службу в Совместном центре мониторинга, созданном для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Центр размещен в Агдамском районе.