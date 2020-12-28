Понедельник, 28 Декабря 2020 16:52

АрмИнфо.Митинги и акции неповиновения будут продолжаться до тех пор, пока премьер-министр Армении не подаст в отставку. Об этом в беседе с журналистами заявил кандидат на должность премьер-министра от оппозиции Вазген Манукян.

Он подчеркнул, что ошибки Пашиняна были роковыми и простить их невозможно. <То, что сейчас происходит губительно для армян и Армении. Я уверен, что Пашинян не желает проведения досрочных выборов. Его цель вновь разделить народ на <черных> и <белых>. Мы уже отмечали, что не пойдем на выборы под руководством Пашиняна. Он должен уйти в отставку, затем будет сформировано временное правительство, которое проведет реформы и повысит боевую готовность армии. Также временное правительство займется вопросом о демаркации границ и только потом пройдут выборы>, - подчеркнул Манукян.

Кандидат в премьеры отметил, что выборы - это противостояние, партии начинают представлять свои программы и бороться друг с другом. <Сейчас, в сложившейся ситуации проведение внеочередных выборов небезопасно. Тысячи людей выходят на улицы, сотни людей поддерживают оппозицию, а Пашинян предатель. Он враг нашего народа и государства. Пашинян всегда был врагом. Сейчас против Пашиняна народ, а не оппозиция. Во время выборов есть оппозиция, а теперь это национальная борьба за спасение нашей страны от врага>, - заключил Манукян.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян в пятницу заявил, что в 2021 году он намерен провести внеочередные парламентские выборы.