Понедельник, 28 Декабря 2020 16:50

АрмИнфо. Америбанк признан победителем платежно-расчетной системы Visa в номинациях "Гуру премиум банкинга" (Premium Banking Guru) и "Лучшая рекламная кампания" (Best Promotional campaign). Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, об этом было объявлено на ежегодном мероприятии VISA's NY.

Лучшей рекламной кампанией признана кампания Америабанка "Открой Армению", в рамках которой сотни участников получат возможность по-новому раскрыть Армению, познать и почувствовать силу истории и традиций Армении. Участники путешествия "Америя" попутешествуют по областям Армении, посетят лучшие отели, а также примут участие в фотоконкурсе и получат призы. Напомним, что в связи с создавшейся ситуацией церемония награждения победителей кампании "Открой Армению" отложена.

Платежно-расчетной системой Visa были также отмечены очевидные преимущества карт Америа класса Премиум, что, по сути, является визитной карточкой клиента в плане удобства и качественно нового формата обслуживания.

Поздравив Америабанк с этими важными достижениями, организаторы мероприятия VISA's NY выразили надежду, что в 2021 году совместно намеченные с банком проекты окажутся более обширными и будут носить продолжительный характер.

По данным 22-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, у Америабанка на 1 октября 2020г насчитывалось порядка 183 тыс. карт, большинство которых международные с ощутимым доминированием Visa - около 115 тыс. шт. По числу активных карт Visa Америабанк входит в TOP-5. Их количество банк увеличил в годовом разрезе на 22% или почти на 21 тыс. шт. По пластиковым транзакциям банк входит в TOP-3, обеспечив за 9 месяцев 2020г объем в 261.2 млрд драмов, с годовым ростом на 35,2%. Америабанк в лидирующей тройке по числу собственных POS-терминалов - 2951 шт., с годовым ростом на 25% или на 583 шт. Америабанк лидирует по объему карточных интернет-транзакций - свыше 50 млрд драмов за 9 месяцев 2020г с весомым годовым ростом. Банк выпускает и обслуживает как локальные карты ArCa, так и международные Visa и MasterCard.

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Акционерами банка на 1 октября 2020г выступают Imast Group (CY) Limited (предыдущее наименование - Америя Груп (Си-Уай) Лимитед - 48,95%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited

- 11,83% и Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,52%.