Понедельник, 28 Декабря 2020 16:27

АрмИнфо. 27 декабря в районе 17:00 на перегоне Ани-Агин пригородный электропоезд, следующий курсом Ереван-Гюмри-Ереван, столкнулся с оказавшимися на путях внедорожником.

По причине ДТП электропоезд прибыл в Гюмри с опозданием на 1 час, в связи с чем компания «Южно-Кавказская железная дорога» приносит пассажирам свои извинения.

Столкновение произошло по причине появления на саморегулируемом переезде автомобиля марки BMV X5. Сам водитель не пострадал, свою вину в нарушении правил дорожного движения признал, однако понес существенный материальный ущерб в виде разбитого транспортного средства.

В 2020 году количество внешних воздействий (ДТП, падение посторонних предметов и бесконтрольный выпас скота) на железную дорогу увеличилось до 39 случаев против 33-х в 2019 году. В том числе количество столкновений транспортных средств с железнодорожным подвижным составом сократилось с 23-х случаев до 12-и.

Компания «ЮКЖД» в очередной раз призывает автолюбителей в целях сохранения здоровья, жизни и имущества, быть бдительными при переезде через железнодорожные пути и строго соблюдать правила дорожного движения. Особенно это касается предстоящих праздничных дней при неблагоприятных погодных условиях.

ЗАО “Южнокавказская железная дорога” является 100% дочерней компанией ОАО “Российские железные дороги” и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО “ЮКЖД” согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.