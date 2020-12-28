Понедельник, 28 Декабря 2020 16:26

АрмИнфо. По итогам 2020 года Международная платёжная система Visa наградила Ардшинбанк премией «Largest Visa Issuance in Armenia», за лидирующую позицию по количеству выпущенных в стране карт Visa. Церемония награждения состоялась на Аллее Славы и по причине пандемии прошла в режиме онлайн.

К концу 2020 года общее количество выпущенных Ардшинбанком карт превысило 220 000 штук, из которых порядка 187 000 приходилось на карты Visa класса премиум и классические карты Visa.

Напомним, что инфраструктура банка по обслуживанию карт включает 63 отделения, 138 банкоматов, 711 коммерческих терминалов и более 2000 терминалов самообслуживания по всей Армении.