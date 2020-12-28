Понедельник, 28 Декабря 2020 16:21

АрмИнфо.О коллективном иммунитете к коронавирусной инфекции рассказали в Минздраве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщал об исследовании касательно коллективного иммунитета к COVID-19 среди алматинцев. Исследование около пяти тысяч алматинцев методом случайной выборки показало, что сформировался коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 55-56%.

«Результаты исследования, которое сегодня проводится совместно с Национальным центром общественного здравоохранения и ВОЗ, были озвучены промежуточно. То есть, сейчас, это исследование не завершено. Завершение этого исследования планируется к 20 числам января.

Сейчас еще преждевременно говорить о полных результатах исследования, которые бы свидетельствовали о развитии коллективного иммунитета или наличии антител у тех лиц, которые прошли через исследования», - сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Она отметила, что в целом говорить о коллективном иммунитете сегодня достаточно сложно. «По-прежнему нет данных, которые говорили бы о длительности иммунитета. По разным источникам, это от 1 месяца до 6 месяцев. Поэтому сейчас сказать каков коллективный иммунитет и действительно ли он есть, к сожалению, практически невозможно», - прокомментировала А. Есмагамбетова.

Ранее в ведомстве сообщили , что на сегодня в Казахстане сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.