Понедельник, 28 Декабря 2020 16:14

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом-Джавад Зарифом.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, в ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки, в частности касающиеся стабильности и безопасности региона. В этом контексте министры иностранных дел определили перспективы сотрудничества с целью преодоления новых региональных вызовов.

Мохаммад-Джавад Зариф с иранской стороны выразил соболезнования в связи с жертвами арцахской войны, пожелав выдержки армянскому народу.

"Собеседники подчеркнули важность активизации контактов и диалога между странами на разных уровнях, основанных на вековой дружбе между двумя народами. Была подтверждена взаимная готовность углубить тесное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в сообщении.