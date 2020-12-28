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|Благотворительные фонды и организации будут освобождены от выплат государственной пошлины
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|Депутат от власти: Требования об отставке премьер-министра Армении утратили всякий смысл
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|Премьер-министр РА: Неприкосновенность Сюникской области Армении соблюдается, и ни один азербайджанец не пересекал границы страны
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|Оппозиционный политик: Неприемлем вариант с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов
|Полиция РА: За время боевых действий в Карабахе погибли 38 полицейских, ранены около 40
|Замглавы МИД России обсудил с Омбудсменом Армении возможности для наращивания взаимодействия на различных площадках
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|Банк ВТБ (Армения) впервые в Армении предлагает клиентам новую возможность получения своих выписок через сайт Банка
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|Глава Капана: Я не видел ни одного документа, касающегося демаркации границ с Азербайджаном
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АрмИнфо. В 2020 году Россия может записать себе в несомненный актив достижение важнейшей договоренности по Нагорному Карабаху, где началась самая настоящая война. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, подводя итоги уходящего года.
По его словам, несомненно, РФ было важно продемонстрировать свою способность выступать арбитром на постсоветском пространстве, не отдавая предпочтений ни одной из дружественных России сторон. "Но важнее другое: это, наверное, первый реальный случай за последние годы, когда сугубо дипломатическими средствами удалось остановить кровопролитие. Да, вопрос нельзя считать полностью закрытым, и можно также рассуждать о роли и намерениях третьих стран в этом конфликте и в процессах вблизи наших границ в целом. Однако из ожидавшейся многими большой проблемы для России получился ее, повторюсь, дипломатический триумф", - считает российский сенатор.
|Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-депутата Мгера Седракяна
|Гагик Галачян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Премьер-министр Армении произвел ряд перестановок в министерствах и ведомствах
|Армения вернула Азербайджану двоих пленных, Баку - четырех
|Глава МИД Армении переговорил с кипрским коллегой
|Депутат от правящего блока оппозиции: Вы повели себя, как хулиганы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Большая команда его волонтеров оказывает помощь семьям погибших и раненых
|МИД Турции: Необходимо, чтобы безопасность границ Азербайджана была обеспечена в рамках мер международного права
|Омбудсмен: Государственные органы призваны сыграть фундаментальную роль в предотвращении насилия или любого другого типа напряженности
|Благотворительные фонды и организации будут освобождены от выплат государственной пошлины
|Турецкие военные прибыли для работы в Совместном центре мониторинга
|Вазген Манукян: Мы не допустим проведения внеочередных парламентских выборов под руководством Пашиняна
|Система Visa: Америабанк признан победителем в двух номинациях - Premium Banking Guru и Best Promotional campaign
|В результате нарушения ПДД столкнулся с электричкой
|Международная платежная система Visa признала Ардшинбанк самым крупным эмитентом ее карт в Армении.
|МИД Армении и Ирана определили перспективы сотрудничества с целью преодоления новых региональных вызовов
|Сенатор: В 2020 году Россия может записать себе в несомненный актив достижение важнейшей договоренности по Нагорному Карабаху
|Армия обороны опровергает сообщения азербайджанской стороны о перестрелке в Гадрудском районе
|Геворк Петросян: Если у власти в стране останется Пашинян, заседания парламента Армении начнутся со слов Салам Алейкум
|Депутат от власти: Требования об отставке премьер-министра Армении утратили всякий смысл
|Депутат от оппозиции предложил своему коллеге от правящего блока сдать свой мандат
|Наира Зограбян: Сделаю все возможное, чтобы образованный друг Никола Пашиняна Ильхам Алиев был признан политическим преступником
|Депутат: Сегодня предпринимается попытка стереть Республику Армения с географической карты мира
|Совет безопасности Армении опроверг заявление Микаеля Минасяна о якобы <секретном> сообщении ОДКБ
|Между участниками акции протеста и депутатами Национального Собрания от фракции <Мой шаг> произошли потасовки
|Между Робертом Кочаряном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|За минувшие сутки в Армении выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом
|Ваан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрация
|Перед зданием парламента Армении проходит акция активистов, требующих отставки премьер-министра
|Карен Григорян, Ваник Оганян и Акоп Асланян стали депутатами армянского парламента
|Российско-Армянский Университет и Университет Цюриха начинают новый совместный исследовательский проект
|Премьер-министр РА: В Армении должны быть полностью исключены сценарии государственного переворота
|Премьер-министр РА: Неприкосновенность Сюникской области Армении соблюдается, и ни один азербайджанец не пересекал границы страны
|МО РА: Армянская сторона пытается получить дополнительную информацию о якобы развернувшихся боях у села Тох Гадрутского района Карабаха
|В Ереване состоялась презентация книги Арама Аветиса «Когда крысы умели читать»
|КГД Армении запускает систему для предотвращения оборота поддельных и некачественных лекарств на внутреннем рынке
|Католикос Всех Армян обратился с призывом к соотечественникам провести последнюю в 2020 году литургию в мирной обстановке
|В 2020 году Министерство здравоохранения на госсредства приобрело 40 машин скорой помощи
|Из Китая в Армению будет поставлена очередная партия груза с медпринадлежностями для борьбы с коронавирусом
|Сертификаты об окончании учебного курса программы <Основы программирования> получили уже 1009 человек
|Генрих Мхитарян: Награждение - заслуга всех моих товарищей по команде
|Фермеры Армении получат возможность представить свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке
|Глава партии "Национальное согласие" Арам Арутюнян привлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу
|Наира Зограбян: Для меня большая честь быть отвергнутой предателем родины
|Оппозиционный политик: Неприемлем вариант с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов
|Полиция РА: За время боевых действий в Карабахе погибли 38 полицейских, ранены около 40
|Замглавы МИД России обсудил с Омбудсменом Армении возможности для наращивания взаимодействия на различных площадках
|Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов
|Банк ВТБ (Армения) впервые в Армении предлагает клиентам новую возможность получения своих выписок через сайт Банка
|Мэр Капана: Во время арцахской войны сюникцы занялись самообороной, руководство страны нам не помогало
|В. Путин: СНГ является важнейшим направлением работы России на внешнеполитическом треке
|Премьер-министр Армении поздравил Георгия Гахария по случаю переназначения на должность премьер-министра Грузии
|Глава Капана: Я не видел ни одного документа, касающегося демаркации границ с Азербайджаном
|Россия внесла в МККК два миллиона швейцарских франков для помощи Карабаху
|Геворк Парсян: Уголовные дела, возбужденные в отношении мэров городов Сюникской области, политически мотивированы
|Мэр Капана отметил, что для граждан Сюникской области крайне важно иметь дома оружие для самообороны
|Геворк Парсян не исключает возможность позиционных изменений на армяно- азербайджанской границе
|Ишхан Сагателян пообещал усилить борьбу за отставку действующего правительства
|Читать больше
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