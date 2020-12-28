Понедельник, 28 Декабря 2020 15:49

АрмИнфо. В 2020 году Россия может записать себе в несомненный актив достижение важнейшей договоренности по Нагорному Карабаху, где началась самая настоящая война. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, подводя итоги уходящего года.

По его словам, несомненно, РФ было важно продемонстрировать свою способность выступать арбитром на постсоветском пространстве, не отдавая предпочтений ни одной из дружественных России сторон. "Но важнее другое: это, наверное, первый реальный случай за последние годы, когда сугубо дипломатическими средствами удалось остановить кровопролитие. Да, вопрос нельзя считать полностью закрытым, и можно также рассуждать о роли и намерениях третьих стран в этом конфликте и в процессах вблизи наших границ в целом. Однако из ожидавшейся многими большой проблемы для России получился ее, повторюсь, дипломатический триумф", - считает российский сенатор.