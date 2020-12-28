<Вчера азербайджанская сторона и Минобороны Азербайджана начали распространять дезинформацию о том, что армянская вооруженная группировка напала на подразделения ВС Азербайджана. Мы уже заявляли, что со вчерашнего дня по сей день ни одно подразделение Армии обороны не участвовало в каких-либо действиях и чрезвычайных происшествий не было зарегистрировано. Армия обороны Арцаха продолжает строго соблюдать режим прекращения огня >, - подчеркивается в заявлении.

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