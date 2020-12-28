Понедельник, 28 Декабря 2020 15:35

АрмИнфо. Если в Армении премьер-министром останется Никол Пашинян, не удивлюсь, если спикер парламента начнет заседания со слова <Салам Алейкум>. Об этом в ходе брифинга заявил депутат от фракции <Процветающая Армения> Геворк Петросян.

Он заметил, что своим решением лишить Наиру Зограбян депутатского мандата руководство страны нарушает Конституцию Армении. <В Конституции говорится, что перед законом все равны. Если слово мусор, считается таким глубоким оскорблением, то почему соответствующие процессы не осуществляются в отношении премьер-министра Армении, который использовал фразы покруче.

Также лишение депутата должности главы парламентской комиссии может осуществляться в том случае если истекли депутатские полномочия человека, или он сам отказывается от занимаемой должности. В случае с Наирой Зограбян всего этого не было.Это очередное свержение Конституционного строя>, - подчеркнул Петросян.

В свою очередь секретарь фракции ППА Арман Абовян отметил, что согласно закону, никто не имеет права лишать депутата его должности на посту главы комиссии из-за высказываний. Абовян назвал данный процесс неприкрытым политическим преследованием.

<Мы больше не удивляемся тому, что фракция <Мой шаг> под руководством Пашиняна пытается насолить оппозиции всеми доступными способами. Заверяю вас, Наира Зограбян очень уставала и ограничивала себя, будучи главой парламентской комиссии по правам человека. Никаких привилегий у нее не было. Она занималась правами человека в Армении, вела активную деятельность в Европарламенте, ходила в УИУ и встречалась с заключенными. Вы верите в то, что депутат от фракции <Мой шаг> может спокойно сходить в УИУ? Такого не может быть>, - подчеркнул Абовян.

Секретарь ППА подчеркнул, что когда в парламент пришел Защитник прав человека Армении депутаты от правящей фракции повели себя неуважительно и вывели омбудсмена из себя. Абовян заявил, что Наиру Зограбян попросту некому заменить на посту главы парламентской комиссии по правам человека.