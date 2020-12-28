Понедельник, 28 Декабря 2020 14:56

АрмИнфо. С призывом к депутату Национального Собрания Армении от правящей фракции "Мой шаг" Армену Хачатряну сложить с себя депутатский мандат обратился на внеочередном заседании НС 28 декабря глава оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Депутат напомнил, что Армен Хачатрян стал депутатом парламента от Сюникской области, той самой области, на территорию которой сложно въехать из-за развернувшихся там антиправительственных выступлений. Депутат заметил, что власти, не способные обеспечить безопасность государства, не способны провести и внеочередные парламентские выборы, на чем настаивают действующий глава правительства Никол Пашинян и его политическая команда. Более того, Николу Пашиняну не удалось посетить Сюникскую область, хотя он представляет действующую власть. Ситуацию не спасают и действия правоохранительных органов, которые не справляются с возложенными на них обязательствами. "Господин Хачатрян, Вы, как депутат, избранный от Сюникской области, поступили бы правильно, если бы сложили с себя депутатский мандат, выразив, таким образом, свой протест", - сказал Марукян, обратившись к Армену Хачатряну.

Выступление Марукяна сопровождалось возмущенными выкриками со стороны Хачатряна, который заявил, что недавно вернулся из Сюника. Хачатряна попыталась поддержать и вице-спикер парламента от правящего блока Лена Назарян, однако ей этого сделать не удалось. Она напомнила Марукяну, что Хачатряну удалось посетить Сюник, однако Марукян с тем же невозмутимым выражением лица заметил, что речь шла о Пашиняне, а не о Хачатряне. "Вы что, не слышите, что вам говорят?", - посетовал Марукян. Вконец вышедшего из себя Хачатряна коллеги вывели из зала заседаний, однако Марукян невозмутимо продолжил: "Что я могу поделать, если вы не можете угомонить своего депутата? Во время его выступления я молчал".