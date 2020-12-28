Понедельник, 28 Декабря 2020 13:22

АрмИнфо. Совет безопасности Республики Армения распространил сообщение, в котором опроверг заявление бывшего Посла РА в Ватикане, зятя Сержа Саргсяна Микаела Минасяна о том, что 1 сентября генсекретарь ОДКБ Станислав Зась отправил <секретное> письмо генсектретарю Совета безопасности Армении, которое несло предупредительный характер о начале войны.

<Не вдаваясь в подробности в нелепые и далекие от действительности комментарии, сделанные Минасяном, которые преследуют цель дезориентировать армянскую общественность, представляя план очередных учений, как предупреждение военных действий, начавшихся 27 сентября, считаем необходимым заявить следующее. К сожалению, не была отмечена разница между отметками <секретно> и <для служебного пользования>. Стоит подчеркнуть, что, если документ предназначен для служебного пользования, его содержание не может быть секретным и предполагает использование исключительно по назначению. Меж тем, документ пытаются представить в качестве секретного письма, которое скрывают от армянкой общественности>, - говорится в сообщении Совбеза.

Касаемо содержания документа, в источнике говорится, что на самом деле генсек ОДКБ в письме сообщил об организации и проведении регулярных штабных учений в рамках ОДКБ. <Подобные штабные учения носят постоянный характер и предусмотрены в годовых планах ОДКБ>, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Совбез опроверг также заявление Минасяна о том, что в этом письме Станислав Зась, предупреждая о войне, предложил официально письменно обратиться в ОДКБ.