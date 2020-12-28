Понедельник, 28 Декабря 2020 13:22

АрмИнфо.Перед зданием парламента Армении состоялась акция протеста. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Протестующие намеревались создать т.н. <стену позора> и продемонстрировать парламентариям свое отношение. В ходе акции завязалась потасовка между участниками акции оппозиции и депутатами от фракции <Мой шаг> Сисаком Габриеляном и Айком Саркисяном.

В заключении акции участники митинга решили шествием пройти по улицам Еревана. Митингующие скандируют <Никол предатель> и <Никол уходи>. -