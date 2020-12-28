Понедельник, 28 Декабря 2020 13:20

АрмИнфо.Министерство по ЧС РА сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Согласно источнику, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона закрыты. Варденяцский перевал труднопроходим для грузовиков с прицепом.

На автодорогах Артик-Алагяз Ширакского, регонов Апаран и Арагац Арагацотнского, Гегаркуникского, Котайкского, Сюникского регионов местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Согласно информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.