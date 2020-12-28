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АрмИнфо.Министерство по ЧС РА сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.
Согласно источнику, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона закрыты. Варденяцский перевал труднопроходим для грузовиков с прицепом.
На автодорогах Артик-Алагяз Ширакского, регонов Апаран и Арагац Арагацотнского, Гегаркуникского, Котайкского, Сюникского регионов местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
Согласно информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
|Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-депутата Мгера Седракяна
|Гагик Галачян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Премьер-министр Армении произвел ряд перестановок в министерствах и ведомствах
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|Глава МИД Армении переговорил с кипрским коллегой
|Депутат от правящего блока оппозиции: Вы повели себя, как хулиганы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Большая команда его волонтеров оказывает помощь семьям погибших и раненых
|МИД Турции: Необходимо, чтобы безопасность границ Азербайджана была обеспечена в рамках мер международного права
|Омбудсмен: Государственные органы призваны сыграть фундаментальную роль в предотвращении насилия или любого другого типа напряженности
|Благотворительные фонды и организации будут освобождены от выплат государственной пошлины
|Турецкие военные прибыли для работы в Совместном центре мониторинга
|Вазген Манукян: Мы не допустим проведения внеочередных парламентских выборов под руководством Пашиняна
|Система Visa: Америабанк признан победителем в двух номинациях - Premium Banking Guru и Best Promotional campaign
|В результате нарушения ПДД столкнулся с электричкой
|Международная платежная система Visa признала Ардшинбанк самым крупным эмитентом ее карт в Армении.
|МИД Армении и Ирана определили перспективы сотрудничества с целью преодоления новых региональных вызовов
|Сенатор: В 2020 году Россия может записать себе в несомненный актив достижение важнейшей договоренности по Нагорному Карабаху
|Армия обороны опровергает сообщения азербайджанской стороны о перестрелке в Гадрудском районе
|Геворк Петросян: Если у власти в стране останется Пашинян, заседания парламента Армении начнутся со слов Салам Алейкум
|Депутат от власти: Требования об отставке премьер-министра Армении утратили всякий смысл
|Депутат от оппозиции предложил своему коллеге от правящего блока сдать свой мандат
|Наира Зограбян: Сделаю все возможное, чтобы образованный друг Никола Пашиняна Ильхам Алиев был признан политическим преступником
|Депутат: Сегодня предпринимается попытка стереть Республику Армения с географической карты мира
|Совет безопасности Армении опроверг заявление Микаеля Минасяна о якобы <секретном> сообщении ОДКБ
|Между участниками акции протеста и депутатами Национального Собрания от фракции <Мой шаг> произошли потасовки
|Между Робертом Кочаряном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|За минувшие сутки в Армении выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом
|Ваан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрация
|Перед зданием парламента Армении проходит акция активистов, требующих отставки премьер-министра
|Карен Григорян, Ваник Оганян и Акоп Асланян стали депутатами армянского парламента
|Российско-Армянский Университет и Университет Цюриха начинают новый совместный исследовательский проект
|Премьер-министр РА: В Армении должны быть полностью исключены сценарии государственного переворота
|Премьер-министр РА: Неприкосновенность Сюникской области Армении соблюдается, и ни один азербайджанец не пересекал границы страны
|МО РА: Армянская сторона пытается получить дополнительную информацию о якобы развернувшихся боях у села Тох Гадрутского района Карабаха
|В Ереване состоялась презентация книги Арама Аветиса «Когда крысы умели читать»
|КГД Армении запускает систему для предотвращения оборота поддельных и некачественных лекарств на внутреннем рынке
|Католикос Всех Армян обратился с призывом к соотечественникам провести последнюю в 2020 году литургию в мирной обстановке
|В 2020 году Министерство здравоохранения на госсредства приобрело 40 машин скорой помощи
|Из Китая в Армению будет поставлена очередная партия груза с медпринадлежностями для борьбы с коронавирусом
|Сертификаты об окончании учебного курса программы <Основы программирования> получили уже 1009 человек
|Генрих Мхитарян: Награждение - заслуга всех моих товарищей по команде
|Фермеры Армении получат возможность представить свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке
|Глава партии "Национальное согласие" Арам Арутюнян привлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу
|Наира Зограбян: Для меня большая честь быть отвергнутой предателем родины
|Оппозиционный политик: Неприемлем вариант с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов
|Полиция РА: За время боевых действий в Карабахе погибли 38 полицейских, ранены около 40
|Замглавы МИД России обсудил с Омбудсменом Армении возможности для наращивания взаимодействия на различных площадках
|Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов
|Банк ВТБ (Армения) впервые в Армении предлагает клиентам новую возможность получения своих выписок через сайт Банка
|Мэр Капана: Во время арцахской войны сюникцы занялись самообороной, руководство страны нам не помогало
|В. Путин: СНГ является важнейшим направлением работы России на внешнеполитическом треке
|Премьер-министр Армении поздравил Георгия Гахария по случаю переназначения на должность премьер-министра Грузии
|Глава Капана: Я не видел ни одного документа, касающегося демаркации границ с Азербайджаном
|Россия внесла в МККК два миллиона швейцарских франков для помощи Карабаху
|Геворк Парсян: Уголовные дела, возбужденные в отношении мэров городов Сюникской области, политически мотивированы
|Мэр Капана отметил, что для граждан Сюникской области крайне важно иметь дома оружие для самообороны
|Геворк Парсян не исключает возможность позиционных изменений на армяно- азербайджанской границе
|Ишхан Сагателян пообещал усилить борьбу за отставку действующего правительства
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