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 Понедельник, 28 Декабря 2020 13:18
Давид Степанян

Ваан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрация

Ваан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрация

АрмИнфо. В интервью АрмИнфо врач, общественный деятель Ваан Вардапетян делится своим видением преодоления создавшейся в Армении по итогам 44-х дневной войны внутриполитической ситуации. Говорит о путях выхода страны и общества от фальсифицированной общественной повестки к общественному консенсусу.

Плохо прикрытая скорбью и горечью поражения взаимная нетерпимость и ненависть в последние два месяца стала нашим своеобразным кредо в общении в социальных сетях и даже на улице. Хотим мы того или нет, нас разделили на сторонников “этих” и “бывших”. Большая часть СМИ в лучшем случае занимаются фальсификацией общественной повестки, а в худшем превратились в помойку. Ваан Владимирович каков Ваш рецепт врача по нашему выходу из всего этого?        

Преклоняясь перед памятью всех наших невинных и священных для всех нас жертв, перед их семьями, нам всем, тем не менее, необходимо сдерживать и умерить нашу скорбь. И вместо причитаний, проклятий и ругани сохранять солидарность и стабильность. Сохранять мир в себе, в своих душах. Как мы собираемся вести переговоры с внешним миром, если мы не в состоянии разговаривать друг с другом, между собой? Поэтому каждый из нас должен признать собственную вину, долю своей вины и ответственности за произошедшее. Довольно обвинять друг друга в предательстве. Не может целая нация состоять из одних лишь предателей. Ведь нас отдалили от мира так далеко. А сегодня все бегут от поражения, пытаются за него оправдаться, “очистить” себя от него и взвалить вину десятилетий на одного человека. Кто в это поверит?

Подобное поведение аморально, оно далеко от великодушия и просто не присуще мужчинам. Поэтому давайте не будем еще более обострять ситуацию. Давайте делать уроки из поражения и укрепляться. И в конце концов, а было ли это поражением? Может быть, это все-таки было бедствием? Геополитической встряской, которой еще предстоит продолжение.

Посему нам необходимо проявлять осторожность и солидарность, а проценты своих голосов определять в рамках электоральных процессов. И именно этим определять собственную роль, вес и место в государстве и обществе. И, конечно, говорить сообразно этому весу и месту. И я просто не понимаю, как можно говорить от имени всего общества, всего народа? “Все армянство требует”, “наше общество не простит”, “единый кандидат правительства национального согласия” – как все это понимать? Остановитесь и выступайте исключительно от собственного имени. Вы, ваша семья и ваша партия пока что не представляете всего армянского общества и народа.

Кого сегодня больше в Армении - сторонников конституционных процессов или же сторонники переворота? Требующих отставки премьер-министра мэров и глав сельских общин или же, имеющих иное мнение, жителей этих самых городов и сел? И наконец, для меня лично защитники родины, люди, обрабатывающие землю, учителя и врачи наделены довольно большими качествами интеллигентна, и поэтому в состоянии самостоятельно определять свое отношение к происходящему.

Иными словами, за поражение ответственны все мы?

Именно мы не сумели использовать три десятилетия мира с целью закрепления нашей победы. Мы приблизили собственное поражение, приспосабливаясь и уклоняясь от собственных обязанностей, портя школу и образование, уничтожая экономику и культуру, разворовывая предназначенные на оборону суммы, фальсифицируя выборы и все то, что только возможно. Мы приблизили собственное поражение, “27-м октября” и “1 мартом”. Мы всей нацией встали на последовательный путь к поражению. Поэтому именно нам достаточно уже постоянно говорить о капитуляции, о поражении. Довольно демонстрировать ложное нежелание признать и смириться с очевидным. Я предлагаю не смиряться с поражением, работая и созидая. Предлагаю преодолеть наши потери работой. А для того, чтобы работать нам необходимы мир и солидарность.

Вы сейчас перечислили все причины поражения или все-таки есть и другие, к примеру, внешние факторы?

К поражению все эти годы нас вела политическая мысль. Царствующая в наших головах больная психология “ни пяди земли”. Как результат “ни пядь земли” обошлась нам в целую родину. И в конце концов, что для нас ценнее “пядь земли” или все-таки человеческая жизнь? Убежден, что именно жизнь человека является наивысшей ценностью. Без человека земля родиной не становится. Поэтому уже сегодня нам необходимо развивать и осваивать каждый квадратный метр нашей родины, размножаться и расти. И лишь после этого хотя бы смотреть на другие “пяди земли”. Убежден, что носители этой ущербной психологии не испытывают мира даже внутри себя. И сегодня в период, когда Армении так нужен мир и солидарность, они провоцируют и вызывают волнения.

Единственный государственный и политический деятель, публично и на понятном миру языке представивший свою точку зрения в статье “Мир или война” реализовать ее на практике так и не сумел. 20 лет спустя, в 2017 году он вновь предупредил нас о последствиях, призвал к отрезвлению. И вновь тщетно. “Мир или война”, человеческая жизнь или “ни пяди земли”?  Неутешительные выводы сегодня налицо. И после постигшего нас бедствия я ждал от него адресованного обществу призыва консолидации вокруг власти во имя стабильности и до организации внеочередных выборов. Того призыва, который он озвучил даже после 27 октября 1999 года. К сожалению, тщетно. Продолжать эту мысль считаю излишним…

Сегодня многие в Армении все еще считают, что при желании премьер Пашинян мог бы предотвратить тюркский реванш даже на первой стадии боевых действий. И это на фоне заинтересованности, скажем так, в итогах войны большинства региональных центров и крупных государств мира.   

Проблема в том, что наши люди десятилетиями видели будущее Арцаха и Армении в сохранении статус-кво от 1994 года. Но предпочитали не видеть как параллельно, день ото дня Армения и Арцаха грабились, пустели и исчерпывались. К великому сожалению, революционная власть также оказалась заражена губительным вирусом “ни пяди земли”. Это признал сам премьер. Новая власть не осознала необходимость задействования чрезвычайно высокой степени собственной легитимности и народности с целью представления обществу доставшегося ей чрезвычайно тяжелого и взрывоопасного наследства. И я отнюдь не думаю, что Пашиняну или какому-либо иному политику на его месте, даже всему нашему государству и народу, удалось бы предотвратить, подготавливаемое годами, геополитическое цунами. Предотвратить новое картографирование нашего региона. И аффтершоки от этого цунами все еще не закончились. Каких последствий нам приходится ожидать от европейского или американского вмешательства, когда мы еще не переварили последствий русско-турецких договоренностей? Мы должны понимать, что последствия любого внешнего вмешательства падут лишь на нас. В этом свете, от нас требуется предельная осторожность, разумность и гражданская солидарность.

Состояние политического поля Армении пока что не оставляет нам выбора между Пашиняном и семнадцатью. Однако, уже понятно, что большая часть общества сегодня, по сути, не рассматривает их в качестве объектов собственных электоральных предпочтений. Но других объектов на горизонте пока что не видно. Как так могло получиться? 

Не являясь адвокатом или ярым почитателем Пашиняна, своим словом я содействую не ему, а себе, своей государственности, стабильности, конституционности. И если я когда-либо кому-либо и содействовал, то лишь оппозиции, а отнюдь не власти. Я в оппозиции уже более 20 лет и считаю себя оппозиционером и сегодня. Тем более, что свои взгляды я разделял с такими людьми, каковыми являлись: Оган Дурян, Сильва Капутикян, Рафаэль Казарян, Ерванд Манарян, Аракс Давтян, Хорен Палян…

А сегодня, исходя из политологических норм, нам приходится именовать оппозицией группу, в лице которой олицетворены, мягко говоря, все отрицательные качества Третьей республики. Убежден, что, отталкиваясь от пережитого, нам необходимо сделать все с целью избежать, исключить и отвергнуть эти “семнадцать”. Именно эти люди сделали все чтобы окончательно испортить и дискредитировать саму идею оппозиции. Именно они создали тот политический вакуум, о котором вы говорите. Более того, даже после постигшего нас бедствия никто не мог так укрепить власть Пашиняна, как это сделали и продолжают делать эти “16” или “17”. И за это они воистину достойны особого приза, учитывая, что последнее шествие в “Ераблур” с выражением народной поддержки премьеру, стало, в том числе, их “достижением”.

Требования об отставке Пашиняна звучат с “верхов”, “низы” почему-то больше молчат. Это индикатор, в том числе будущих итогов, анонсированных премьером на 2021-й внеочередных выборов?

Это индикатор того, что действующий президент Армении и его предшественники, духовные отцы не очень хорошо знакомы с собственным народом. Они ожидали, что народ заполнит площади и улицы с целью осудить “единственного виновника” и “предателя”. Видимо, поэтому они так поспешили потребовать его отставки. Меж тем, даже с учетом падения рейтинга Пашиняна, число его сторонников все еще существенно преобладает над числом сторонников политических оппонентов. В этом день ото дня я убеждаюсь лично по итогам множества своих встреч с представителями самых различных слоев нашего общества. И именно этого никак не могли представить все эти люди.

Но во всем этом есть и положительная сторона. Есть единственное достижение. Мы говорили о необходимости люстрации годами. Так вот, естественная люстрация произошла. Она произошла в эти дни, вне зависимости от нас, но тщательно, безупречно и почти без исключений. И вот эти люди намерены достичь становления единства и национального согласия посредством подобного словарного запаса? Или может все-таки посредством пренебрежения народного мнения и осуществлением переворота? Убежден, что переворот станет для Армении еще большим бедствием, чем война. Что значит “нейтральный кандидат”? Неужели вы в это верите хотя бы сами? Я прекрасно помню озвученный 26 сентября 1996 года призыв этого “нейтрального кандидата” (Вазгена Манукяна – Ред.). Помню улыбку на его лице после 27 октября 1999-го, помню его выражение “группа романтиков”…

Высшее армянское духовенство фактически вмешалось в светскую жизнь и дела государства. И своими требованиями отставки премьера мало способствует солидарности и выводу общества из текущего состояния фрустрации…

Чего и от кого мы требуем? Мое воспитание не оставляет мне возможности сказать большего…

2020-й стал во всех отношениях очень тяжелым годом для нашего народа. Год заканчивается. Вы видите свет в конце тоннеля?

Если в нас не осталось даже намека на симпатию к действующей власти, если наши ожидания не оправдались, если мы разочарованы, нам все равно не следует допускать государственного переворота. Способствовать подобному сценарию не следует даже противникам сегодняшней власти.

Да, вина Пашиняна отнюдь не мала. Судебная система полностью является откровенным орудием своих бывших владельцев. И с такими судами обречено на гибель даже самое мощное демократическое государство. Свобода слова превратилась в психологический террор, угрозу национальной безопасности. “Бархат” Пашиняна трансформировал третью и четвертую власть в инструменты, расшатывающие основы государственности. В этом свете, законопослушным и ответственным гражданам следует требовать от Пашиняна сохранения внутренней стабильности, не поддаваться провокациям, проявлять сдержанность, более эффективных и четких действий. Осуществления процесса сохранения или смены власти исключительно в рамках Конституции. В противном случае мы не простим ни себя, ни Пашиняна. И в своем последнем послании премьер уверил нас, что мы находимся именно на этом пути.

Моим последовательным требованием является сохранение нашего самого большого достижения – конституционного порядка. И вот в этом вопросе не должно быть никаких компромиссов. В последнее время периодически поднимается вопрос о личности главного переговорщика по Арцаху. Не думаю, что здесь кому-либо следует изобретать велосипед – внушающим доверие переговорщиком может быть лишь легитимная власть. И таким переговорщиком априори не может быть временный, нелегитимный результат переворота.

Действующая власть может продолжить уверенно и более эффективно действовать лишь в случае подтверждения этой легитимности. Если эта легитимность нарушена, если ее недостаточно, ей следует уйти. И нам не следует сомневаться в желании Пашиняна провести свободные и справедливые выборы. Некоторые могут, возможно, обоснованно считать, что он не может или не хочет проводить честных выборов. Но если эти выборы будут проводить “семнадцать”, то понятия справедливость, прозрачность и честность можно будет спокойно исключить еще до их проведения. 


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