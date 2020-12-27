Воскресенье, 27 Декабря 2020 23:40

АрмИнфо. Третья книга одного из самых читаемых современных армянских писателей Арама Аветиса «Когда крысы умели читать» уже в продаже.

В ереванском LOFT-клубе 25 декабря, невзирая на пандемию коронавируса и внутриполитическую неопределенность в стране, состоялась презентация новой книги Арама Аветиса, на которую собрались представители интеллигенции Еревана, а также почитатели творчества молодого писателя.

«Я не хочу много говорить. Мне кажется, что все уже сказано в этой книге. А мое отношение к вам, в том числе к себе, можно понять по заголовку», - в характерной себе манере открыл мероприятие автор.

В частности, он рассказал, что эту книгу начал писать после своего путешествия в Украину в 2017 году, куда он поехал с единственной целью – встретиться с супругой великого армянского режиссера, художника, коллажиста Сергея Параджанова Светланой Щербатюк.

В книге «Когда крысы умели читать» описаны 13 дней, проведенных в украинской столице, где главный герой попадает в мир крыс, и пытается при этом остаться человеком.

Невзирая на то, что сам Арам Аветис является современным писателем, его отношение к современной армянской литературе достаточно скептическое, которое он открыто продемонстрировал и во время презентации. В зале LOFT-клуба, где собрались почитатели творчества Арама Аветиса, автор поставил террариум, в которой страницами современной литературы лакомилась крыса.

В этой связи нельзя не напомнить, что в одной из своих работ Арам Аветис о современной литературе выразился следующим образом: «Я бы продал современную литературу за 30 серебряников, если бы она существовала, но её нет, - я есть».

Отметим, что в свои 30 лет Арам Аветис является автором 2 бестселлеров: «Слепая пунктуация» (2017 – ред.) и «Архитектурная мутация» (2019 – ред.), которые переиздавались несколько раз.