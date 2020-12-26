Суббота, 26 Декабря 2020 18:25

АрмИнфо.Комитет государственных доходов Армении (КГД) запустил систему <Виртуальный склад> с целью предотвращения оборота поддельных и некачественных лекарств, ввозимых в Республику и не прошедших экспертизу на рынке.

Согласно сообщению пресс-службы КГД, система была разработана специалистами Комитета и Министерства здравоохранения Армении.

Система <Виртуальный склад> устанавливает связь между системами, применяемыми в течение всего цикла импорта и реализации лекарств и сопоставляя данные этих систем, разрешает или запрещает хозяйствующему субъекту в реализации того или иного лекарства на внутреннем рынке. В результате внедрения новой системы будет прослеживаться каждая импортированная и реализуемая коробка лекарства. Сообщается, что с внедрением системы потребителям представиться возможность проверить данные, собранные во время экспертизы, в том числе зарегистрированное название препарата, страну-производителя, серийный номер, и самое главное - соответствуют ли срок годности информации , указанной на упаковке.