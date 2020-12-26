Суббота, 26 Декабря 2020 18:22

АрмИнфо.Католикос Всех Армян Гарегин II обратился с призывом к соотечественникам провести последнюю в 2020 году литургию в мирной обстановке в ответ на прозвучавшие в СМИ угрозы осуществить 27 декабря насилие против Армянской Апостольской Церкви.

Как передает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, в заявлении Католикоса подчеркивается, что в рамках развязанной в последние дни кампании против Армянской церкви получены письма с выражением озабоченности и поддержки от верных последователей Церкви, которые призвали к защите национальной церкви. "Отеческий призыв - провести Святую литургию в конце года в мирной атмосфере, помолиться за стойкость родной страны, за единство народа, за безопасную и надежную жизнь", - говорится в заявлении предстоятеля ААЦ.

В заявлении отмечается, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин высоко ценит верность и стойкость духа, рвение и преданность своих детей к ААЦ, но призывает их сохранять спокойствие и мир и не реагировать на провокационные заявления.

Напомним, что 25 декабря генеральная прокуратура РА распространила заявление, в котором потребовала воздержаться от любых действий, которые могут нарушить нормальную деятельность духовного центра и духовенства, не нарушать и не оскорблять чувства последних, что может привести к межгрупповым столкновениям.