Суббота, 26 Декабря 2020 13:27

АрмИнфо. Завтра в Армению прибудет последний грузовой самолет из Китая, который поставит 4 крупных станции по производству кислорода для медицинских центров, 94 индивидуальных кислородных концентратора, 100 тыс. тестов на выявление коронавируса, 200 тыс. палочек для забора проб, маски и специальную одежду. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.

Торосян напомнил, что только в этом году в медицинских центрах Армении были установлены 12 станций по производству кислорода, из коих 4 были поставлены в страну неделей ранее.