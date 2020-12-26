Суббота, 26 Декабря 2020 13:18

АрмИнфо. "Благодарен всем тем, кто поддерживает меня", - написал на своей странице в Facebook полузащитник сборной Армении и итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян, комментируя сообщение о признании его лучшим футболистом Армении по итогам 2020 года.

"Награждение - заслуга всех моих товарищей по команде. Мы играем как один", - написал футболист.

Отметим, что, согласно сообщению Федерации футбола Армении, размещенного на официальной странице в Twitter, по итогам голосования с участием тренеров и капитанов армянских команд высшей лиги, а также спортивных журналистов Мхитарян набрал 133 голоса и завоевал звание игрока года в 10 раз за карьеру. Второе место занял Тигран Барсегян ("Астана"), на третьей строчке Ваан Бичахчян ("Жилина").

Напомним, что в текущем году сборная Армении по футболу добилась исторического результата, выиграв первый в своей истории международный турнир. Во время второго розыгрыша Лиги наций национальная сборная впервые в своей истории выиграла групповой этап турнира, проводимого под эгидой УЕФА.