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АрмИнфо. "Благодарен всем тем, кто поддерживает меня", - написал на своей странице в Facebook полузащитник сборной Армении и итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян, комментируя сообщение о признании его лучшим футболистом Армении по итогам 2020 года.
"Награждение - заслуга всех моих товарищей по команде. Мы играем как один", - написал футболист.
Отметим, что, согласно сообщению Федерации футбола Армении, размещенного на официальной странице в Twitter, по итогам голосования с участием тренеров и капитанов армянских команд высшей лиги, а также спортивных журналистов Мхитарян набрал 133 голоса и завоевал звание игрока года в 10 раз за карьеру. Второе место занял Тигран Барсегян ("Астана"), на третьей строчке Ваан Бичахчян ("Жилина").
Напомним, что в текущем году сборная Армении по футболу добилась исторического результата, выиграв первый в своей истории международный турнир. Во время второго розыгрыша Лиги наций национальная сборная впервые в своей истории выиграла групповой этап турнира, проводимого под эгидой УЕФА.
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|Генрих Мхитарян: Награждение - заслуга всех моих товарищей по команде
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|Геворк Парсян: Уголовные дела, возбужденные в отношении мэров городов Сюникской области, политически мотивированы
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|Лилит Макунц подала в суд на Гарника Исагуляна
|Министр: В Армении и Арцахе реализуются 15 программ, направленных на временные решения в поствоенное время социальных проблем пострадавших граждан
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали совместный доклад, касающийся нападения азербайджанских ВС на журналистов
|Суд общей юрисдикции отклонил ходатайство следственного органа об аресте мэра Каджарана
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|В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Минтеруправления Арцаха: Общины Бердзор, Ахавно, Неркин Сус и Калер не перешли под контроль Азербайжана
|В Армении с 25 по 29 декабря ожидается похолодание
|Полковник Полиции освобожден из под стражи
|Обнаружены тела еще 4 погибших военнослужащих
|Никол Пашинян встретился с добровольцами Арцахской войны
|Палата депутатов Люксембурга осудила агрессию Азербайджана, Турции и джихадистов в отношении Арцаха
|Аргишти Кярамян назначен на должность заместителя председателя Следственного комитета Армении
|Геворг Горгисян требует пояснений у премьер-министра в связи с заявлением о 2 общинах Сюникской области
|Экс-министр культуры и молодежи Армении объявлена в розыск
|Лавров и Чавушоглу обсудят деятельность совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе
|Константин Затулин: Армения находится в депрессии и не время вести переговоры о статусе Арцаха
|Новое направление гуманитарного сотрудничества: онлайн конференция туркменских и армянских библиотекарей
|Константин Затулин: Во время последней войны Москва оказывала военно-техническое содействие Еревану и в Азербайджане об этом знают
|Российский депутат: В последнее время в России усилились подобные настроения: противостояние между Арменией и Азербайджаном нас не касается
|Ильхам Алиев пригласил казахстанские компании принять участие в восстановлении Нагорного Карабаха
|Затулин: Армянский народ не раз возрождался из пепла, надеюсь так будет и на сей раз, и чем скорее это произойдет, тем лучше
|Вазген Манукян: Чем дольше Никол Пашинян будет занимать пост премьер-министра Армении, тем больше мы потеряем
|Омбудсмен Армении отправился в Москву с рабочим визитом
|Герасимов: Российские миротворцы контролируют весь Нагорных Карабах
|Арман Татоян: Призывы к вооруженному перевороту недопустимы
|Глава МЧС России: Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе - скорейшее восстановление мирной жизни
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|Командующий войсками в Нахичеване провел встречу с министром обороны Турции в Анкаре
|Замначальника Полиции РА: Приказ премьер-министра РА - не закон
|Спикер Госдумы: Решение по Карабаху – одно из важнейших, принятых президентом страны
|Читать больше
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