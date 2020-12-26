Суббота, 26 Декабря 2020 13:17

АрмИнфо. Фермеры Армении получат возможность представить свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке, которая откроется возле ереванского стадиона "Раздан". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики РА.

Согласно источнику, сельскохозяйственная ярмарка будет действовать с 26 по 30 декабря включительно с 09.00 до 18.00. Она организована совместными усилиями Министерства экономики РА и мэрии Еревана. В ярмарке принимают участие фермерские хозяйства из различных регионов республики, которые предлагают потребителям продукцию исключительно собственного производства.