Суббота, 26 Декабря 2020 13:17

АрмИнфо. Следственный комитет сообщает, что на канале Youtube было опубликовано видео под названием <Никол, ты изменил наши учебники и праздники> , в котором председатель партии <Национальное согласие> Арам Арутюнян озвучивал призывы, публично оправдывающие насилие. По данному факту в Следственном отделе по тяжким преступлениям Следственного управления города Ереван Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по 1 части статьи 226.2 Уголовного кодекса РА.

Согласно сообщению Следкома, Арам Арутюнян привлечен в качестве подозреваемого. В отношении последнего была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде