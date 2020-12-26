Суббота, 26 Декабря 2020 13:16

АрмИнфо."Для меня большая честь быть отвергнутой предателем родины", - написала на своей странице в Facebook депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян, комментируя инициативу правящей фракции "Мой шаг" о лишении ее должности председателя постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам.

Отметим, что вопрос, в числе других вопросов, должен быть обсужден в ближайший понедельник на внеочередном заседании армянского парламента. В правящем блоке считают, что Наира Зограбян не может занимать этот пост, поскольку в своих постах от 17 и 22 декабря, крайне негативно высказалась об электорате, который привел к власти Никола Пашиняна. "Я ненавижу тебя, мусор, за то, что ты привел к власти себе подобного, того, кто закрывает страницу нашей государственности", - отмечала депутат.

Между тем, как считает Наира Зограбян, очень маленький человек (имеется в виду премьер- министр РА Никол Пашинян - ред.) считает, что лишение поста председателя комиссии станет для нее трагедией, но эта должность для нее ничего не значит. "Да, все те, кто оправдывает передачу Арцаха туркам, кто оправдывает убийство 5000 солдат, передачу сегодня части Сюника, а завтра - некоторых прибрежных районов Севана, являются нечистыми людьми, да, я буду представлять их, как мусор, который не должен иметь право решать судьбу моей страны", - отметила депутат. Она добавила, что действия властей поставили Армению перед лицом потери государственности. "Мне нечего сказать депутатам "Моего шага", они просто исполнители,

которые в понедельник умно проголосуют. Мне их искренне жаль", - добавила Наира Зограбян.

Обращаясь к своему электорату, депутат пообещала продолжить борьбу против Никола Пашиняна и его сторонников, приход к власти которых является, по ее словам, величайшей трагедией государства после Геноцида. "Как депутат, я буду продолжать бороться вместе со многими из моих сторонников против этой силы молодых армян, сломавших хребет нашего государства и унизивших наше достоинство. Невозможно сломить мою волю, невозможно ничем меня напугать. Как председатель комиссии, я всегда делала гораздо больше, в том числе, и в дни войны, чем Министерство иностранных дел этого молодого армянского правительства и институты, работающие с международными организациями, за исключением Офиса Защитника прав человека, работа которого бесценна. Как депутат, обладающий авторитетом и влиянием в международных организациях, я продолжу свою настойчивую работу по признанию Азербайджана военным преступником, я буду продолжать заниматься проблемами военнопленных и всех социальных групп, которые в этом нуждаются. А для этого не обязательно быть председателем комиссии. Я - депутат, у которого самый важный мандат - ваше доверие. В понедельник я не буду принимать участие в этом шоу, которое устраивают пособники этой власти. Мне нечего им сказать. Мои слова обращены к вам, достойным армянам, и вместе с вами, при вашей поддержке, мы исправим искривленный хребет нашего государства, потому что в результате катастрофы Армения и Арцах столкнулись с серьезнейшими проблемами. Клеймо предателя останется на его лбу, которое невозможно будет стереть со страниц истории армянского народа. Для армянина нет большего клейма, чем это. И для меня большая честь быть отвергнутым предателем", - написала Наира Зограбян.