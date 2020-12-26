Суббота, 26 Декабря 2020 13:15

АрмИнфо. За время боевых действий в Карабахе погибли 38 полицейских, ранены около 40. Об этом говорится в сообщении Полиции Армении, представившей на своей официальной стране https://www.police.am/news/view/herosner251220.html список погибших полицейских.

Источник отмечает, что всего на защиту родины встали около 3 тысяч сотрудников Полиции. Они участвовали в оборонительных боях за Карвачар, Хатерк, Джракан, Бердзор. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе дороги Шуши-Лисагор, в ходе которых полицейские понесли большие потери. К сожалению, говорится в сообщении, имена еще 6 полицейских числятся пропавшими без вести.