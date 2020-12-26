Суббота, 26 Декабря 2020 11:37

АрмИнфо. Находящийся в Москве с рабочим визитом Защитник прав человека РА Арман Татоян провел накануне встречу с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым.

Как сообщает официальный сайт МИД РФ, стороны провели "обстоятельный обмен мнениями по вопросам соблюдения прав человека в наших странах, обсудили возможности для наращивания взаимодействия на профильных международных и региональных площадках".

Напомним, что ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита Армана Татояна в Москву планировалось обсудить вопросы по возвращению армянских военнопленных. "Учитывая специфику темы, детали визита и встреч не будут публиковаться", - заявили в офисе Защитника прав человека Армении