Пятница, 25 Декабря 2020 19:15

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) впервые в Армении предлагает своим клиентам новый быстрый и удобный метод получения выписок через Личный кабинет на сайте Банка. Главными преимуществами нового канала получения выписок являются доступность выписки в любое удобное для клиента время при входе на сайт Банка ВТБ (Армения), простота в использовании и безопасность.

Для просмотра своих выписок через сайт Банка клиент должен заранее выбрать метод коммуникации с Банком - «Через личный кабинет» и зарегистрироваться на сайте Банка ВТБ (Армения) в разделе “Выписки”, автоматически получая неограниченный доступ к своим ежемесячным выпискам.

Выписки в личном кабинете на сайте Банка надежно защищены, так как при регистрации применяется механизм SMS –подтверждения, далее применяется пароль личного кабинета, который доступен только клиенту.

Благодаря новой возможности клиент, вне зависимости от места нахождения, может иметь мгновенный доступ ко всем своим ежемесячным выпискам по всем продуктам и услугам Банка ВТБ (Армения). Удобство заключается не только в создании единого информационного пространства, но и в принципе дальнейшего хранения информации - выписки предоставляются в формате PDF, и клиенты имеют возможность не только просматривать их, но также загружать, сохранять или отправлять на свой адрес электронной почты.

Банк предоставляет указанную возможность как новым, так и действующим клиентам, для чего необходимо обратиться в Банк и поменять метод коммуникации с Банком.

Инструкция регистрации и дальнейшего пользования личным кабинетом можно найти на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по следующей ссылке: https://www.vtb.am/other_file/Ughecuyc%20Site_new%20communication.pdf, также позвонив в Контактный центр Банка на номер 87-87.

Банк контролируется ЦБ РА.