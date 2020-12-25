Пятница, 25 Декабря 2020 18:10

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Георгию Гахария по случаю переназначения на ответственную должность. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В послании, в частности, говорится: "Примите теплые поздравления по случаю Вашего переназначения на должность премьер-министра Грузии. Желаю Вам новых успехов во всех начинаниях на благо братской Грузии.

За последние полтора года между нашими правительствами и нами лично сложилась атмосфера эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на объединяющих наши народы многовековых исторических связях, культурных и цивилизационных общностях.

Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям отношения между Арменией и Грузией и впредь будут развиваться во всех направлениях, представляющих взаимный интерес, на благо наших стран и народов".