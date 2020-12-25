Пятница, 25 Декабря 2020 18:07

АрмИнфо. Я не видел ни одного документа, касающегося демаркации границ с Азербайджаном. Об этом в ходе рабочего обсуждения, организованного парламентской фракцией партии <Процветающая Армения>, представляя сложившуюся в регионе ситуацию, заявил глава общины Капан Геворк Парсян.

Мэр отметил, что, как уже отмечалось, главы общин Сюника уже три месяца не могут связаться с представителями правительства Армении, за исключением представителей Минобороны и СНБ Армении.

<Мы не понимаем, на основании какого документа осуществляется данная демаркация. Я по сей день не видел ни одного документа, связанного с этим вопросом. Мы не знаем, кто кроме руководства страны, правительства может представить нам данные документы. Демаркации границ вызывают недовольство мирных жителей области, они начинают беспокоиться за свою безопасность. У ряда граждан, которые живут в приграничных селах есть свидетельство о собственности, но в некоторых случаях их могут выселить из домой. Такое положение дел недопустимо>,- заметил Парсян.