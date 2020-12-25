Пятница, 25 Декабря 2020 18:05

АрмИнфо. Россия внесла в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) 2 миллиона швейцарских франков на решение гуманитарных последствий конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает МИД РФ.

<В соответствии с решением правительства РФ в бюджет МККК внесен добровольный взнос в размере 2 миллионов швейцарских франков для финансирования расходов, связанных с принятием мер по урегулированию гуманитарных последствий нагорно-карабахского конфликта>, - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно источнику, это направление стало одним из приоритетов в плодотворном сотрудничестве между РФ и МККК. <Наша страна предпринимает масштабные усилия по оказанию помощи гражданскому населению и восстановлению гражданской инфраструктуры региона. Готовы к дальнейшему взаимодействию с Комитетом и рассчитываем, что МККК продолжит эффективную работу <на земле> в сферах, входящих в его мандат>, - отметили в министерстве.