Пятница, 25 Декабря 2020 17:57

АрмИнфо. Главы общин Сюниксой области уже 3 месяца как не могут связаться с представителями правительства Армении, за исключением Министерства обороны и Службы национальной безопасности. Об этом в ходе парламентских слушаний заявил мэр Капана Геворк Парсян. Мэр коснулся уголовных дел, которые возбуждены в отношении мэров городов Сюника. <Эти уголовные дела связаны с тем, что мы озвучиваем проблемы, сложившееся в Сюнике. После критики властей начались преследования глав общин. После того, как мэр Гориса Аруш Арушанян призвал жителей перекрыть дороги в область, и не дать премьеру возможность въехать в Сюник, в его отношении возбудили уголовное дело. Как только мэр Каджана Манвел Парамазян выступил с критикой в отношении властей, его привлекли по уголовному делу полугодовой давности>, - подчеркнул Парсян.

Мэр Капана заявил, что это политический процесс, который связан с тем, что мэры области требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Отметим, что в ночь с 20 на 21 ноября мэр Гориса Арушанян призвал жителей Сюника заблокировать дороги и не впускать в область премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который собирался с визитом посетить область. После чего Арушаняна задержали и отвезли в Следственный комитет. Там сообщили, что в отношении Арушаняна заведено несколько уголовных дел, объединенных в одно производство.

А мэр Каджаряна Манвел Парамазян обвиняется в похищении человека. Данное уголовное дело было возбуждено еще 8 месяцев назад, однако, сам мэр Каджарaна считает это дело политическим преследованием. Напомним, что Пармазян выступал против премьера Армении Никола Пашиняна и также требовал его отставки.