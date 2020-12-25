Пятница, 25 Декабря 2020 17:47

АрмИнфо. Мэр Капана Геворк Парсян отметил, что депутаты могут оказать содействие области, постоянно привлекая внимания Министерства обороны к событиям в Сюнике.

В ходе парламентских слушаний, мэр заявил, что Сюник нуждается в человеческом ресурсе и в оружии. <Я считаю, что следует упростить порядок продажи оружия гражданам Сюника. Сейчас при покупке оружия возникают определенные проблемы. Я призываю депутатов выступить с законодательной инициативой и упросить данную процедуру. Мы также предлагаем властям Армении разрешить жителям приграничных сел Сюникской области носить при себе охотничьи ружья>, - заметил Парсян.

Он подчеркнул, что, если у каждого жителя области дома будет оружие для самообороны, страх граждан постепенно пройдет. <Нужно показать гражданам, что в Армении помнят о Сюнике и его проблемах. Если у всех дома будет свое оружие для самообороны, то люди перестанут бояться>,- заметил мэр Капана.