Пятница, 25 Декабря 2020 17:32

АрмИнфо. Представитель верховного органа АРФ <Дашнакцутюн> Ишхан Сагателян был приглашен на допрос в Главное управление уголовного розыска Полиции РА. <Это уже становится традицией после каждого моего выступления давать пояснения>, - сказал он журналистам, выходя из здания Полиции.

Сагателян пояснил, что на этот раз его пригласили из-за выступления возле Следственного комитета. <Никаких пояснений я не давал, потому что все, что сказал - сказал правильно. Это политическая борьба, и такими методами никто не сможет заставить нас молчать>, - сказал представитель АРФД.

При этом он подчеркнул, что ведомая ими борьба еще более усилится, <потому что власть зла неприемлема>, - отметил Саателян.