Пятница, 25 Декабря 2020 17:23

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17:00 жилой дом 8 на улице Закяна, жилой дом 16 на улице Екмаляна, жилой дом 43 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на улице Нар-Доса, жилые дома 12а, 24, 28, 34 на улице Чехова, жилые дома 12, 16 на улице Багратуняца, жилой дом 24 на улице Манандяна, жилой дом 17а на улице Ехбайрутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-16։։00 частично 7, 8 микрорайоны города Абовян;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Нор Гюх, Гегашен; кварталы “Маяк”, “Банаван”, “Багреванд” в селе Джрвеж;

в Гегаркуникской области:

10։00-11։00 община Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-14։30 собственные дома квартала “Гараж” на улице Наирян (двухсторонне) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Араратской области:

11:00-15:00 частично село Нарек; частично село Верин Арташат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.