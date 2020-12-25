Пятница, 25 Декабря 2020 17:11

АрмИнфо. Премьер-министр Армении принял в правительстве родителей без вести пропавших солдат. Встреча продлилась порядка 3 часов, однако родители остались недовольны ее итогами. Об этом журналистам у здания правительства сообщил один из родителей, пропавших без вести военнослужащих.

<Премьер-министр выслушал нас, но мы пришли сюда не для того, чтобы задавать вопросы, а получить ответы, но я их не получил. Эта встреча для меня ничего не изменила>, - сказал отец одного из солдат.

Он подчеркнул, что не хочет говорить от имени всех родителей, однако заметил, что вопрос о необходимости приобретения второго аппарата ДНК остался без ответа. <В любом случае, аппарат по анализу ДНК не будет поставлен в Армению до конца этого года>, - сказал он.

Напомним, что накануне родители без вести пропавших солдат перекрыли проспект Баграмяна с требованием к властям предпринять действенные меры по поиску их детей. Дорога была разблокирована после общения премьер-министра встретиться с последними.