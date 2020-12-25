Пятница, 25 Декабря 2020 16:06

АрмИнфо. В министерстве культуры, образования, науки и спорта РА обсудили изменения порядка организации и проведения конкурса по доработке герба Республики Армения. Об этом стало известно по итогам встречи министра культуры, образования, науки и спорта Армении Ваграма Думаняна с членами рабочей группы по признанию, обеспечению значимости и популяризации государственных символов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, результатом проведения данного конкурса должна стать доработка герба Республики Армения с изменением некоторых деталей.

В ходе встречи участники коснулись также выбора девиза, были уточнены определенные форматы, и достигнута договоренность об обсуждении вопроса с привлечением соответствующих специалистов.