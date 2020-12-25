Пятница, 25 Декабря 2020 14:53

АрмИнфо. 24 декабря в районе 16:30 на перегоне Санаин-Туманян в Лорийской области Армении пассажирский микроавтобус марки <Газель>, груженный овощами, съехал с автодороги и упал с обрыва на территорию отвода железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога".

По словам водителя автомобиля, жителя города Спитак Самвела П., он потерял управление транспортным средством, отвлекшись на мобильный телефон. На данном участке автодороги ведутся строительные работы по расширению и замене верхнего покрытия трассы.

В результате инцидента график движения поездов не был нарушен.

В текущем году это седьмой аналогичный инцидент с падением автомобиля на железнодорожные пути только в Лорийской области. Южно-Кавказская железная дорога со своей стороны принимает все меры для того, чтобы обезопасить движение по железной дороге, и призывает водителей автотранспортных средств строго соблюдать правила дорожного движения.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.