Пятница, 25 Декабря 2020 14:51

АрмИнфо. Глава парламентской фракции <Мой шаг> Лилит Макунц подала в суд на лидера партии <Национальная безопасность>, бывшего советника президента по вопросам национальной безопасности Гарника Исагуляна.

Как сообщает портал Datalex, Макунц потребовала возместить ущерб, который был нанесен ее чести и достоинству.

Отметим, что как сообщала пресс-служба Следственного комитета, Исагуляну предъявлено обвинение по статьям 300 (Ложный донос- Ред.) и по статье 226.2 (Публичные призывы к насилию, публичное оправдание или пропаганда насилия - Ред.) УК РА.

В суд было представлено ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Исагуляна. Однако, данное ходатайство было отклонено.

Напомним, что одной из причин задержания стал видеоролик, размещенный на Youtube, в котором Исагулян заявил, <Человеку, убившему Никола следует присвоить звание Национального героя или дать миллион долларов>.

Также Исагулян заявлял о том, что якобы 1400 азербайджанцам в ходе войны были выдали армянские паспорта, а также о переправке из Нахиджевана в Арцах 400 азербайджанцев, через территорию Каджарана. Также Исагулян заявлял, что премьер- министр Армении Никол Пашинян и его команда фактически продали Армению за $5 млрд.