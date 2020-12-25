Пятница, 25 Декабря 2020 12:57

АрмИнфо. Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали совместный доклад, касающийся нападения азербайджанских ВС на журналистов, освещающих войну в НКР.

В отчете, отмечается, что ВС Азербайджана не только обстреливали гражданское население и инфрастуктуру Арцаха, но и преднамеренно обстреливали журналистов, в результате 7 журналистов были серьезно ранены. А один человек, который сопровождал журналистов, был убит. О преднамеренности данных нападений свидетельствует тот факт, что на журналистах была специальная форма, а на автомобилях были специальные отличительные знаки.

Более того, до нанесения ударов, на месте курсировали азербайджанские беспилотники, что доказывает - журналистов видели и знали о роде их деятельности. ВС Азербайджана намерено делали их своей мишенью.