Пятница, 25 Декабря 2020 12:54

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство следственного органа об аресте мэра Каджарана Манвела Парамазяна. Об этом Парамазян сообщил в беседе с журналистами.

Мэр Каджарана подчеркнул, что он возвращается в Сюник, на позиции. <У нас очень много дел и меня отвлекли от них. Сейчас пора вернуться домой и заняться защитой Родины>, - заметил мэр.

В ходе беседы с журналистами выступил также адвокат Парамазяна Ерванд Варосян. Адвокат подчеркнул, что судебная система противостоит давлению власти и отказывается арестовывать достойных людей.

Отметим, что Парамазян обвиняется в похищении человека. Данное уголовное дело было возбуждено еще 8 месяцев назад, однако, сам мэр Каджарaна считает это дело политическим преследованием. Напомним, что Пармазян выступал против премьера Армении Никола Пашиняна и требовал его отставки.