Пятница, 25 Декабря 2020 12:52

АрмИнфо. Последний телефонный разговор президентов России и Франции, естественно, был ориентирован на повышение продуктивности формата Минской группы ОБСЕ. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба <Валдай> Федор Лукьянов.

"Разумеется, Путин и Макрон также пытаются преодолеть, сгладить, возникшие среди стран-сопредседателей после трехстороннего заявления от 9 ноября разногласия. Думаю, что консультации между Москвой и Парижем продолжаться до старта легислатуры Джо Байдена. К этому моменту к работе подключится Вашингтон. Однако, прогнозировать появятся ли в результате этого какие-то коррективы пока что преждевременно", - заметил он.

По оценкам аналитика, отказываться окончательно от МГ ОБСЕ Россия никоим образом не намерена, предпочитая работать на арцахском направлении на двух фронтах. В этом свете, он отметил, что в кризисный момент Москва урегулировала вопросы в сотрудничестве с Анкарой. Однако, по словам президента Путина, Минская страница далеко не закрыта и вполне может стать площадкой дальнейшего обсуждения и в рамках игры с Турцией. Подобную позицию Лукьянов считает признаком гибкости Москвы.

Оценив российско-турецкие отношения как весьма сложные, противоречивые, гибкие и многослойные, Лукьянов подчеркнул необходимость для Москвы задействования любых площадок для получения арены большего маневрирования в отношениях с Анкарой. В этом свете, аналитик считает сохранение минского формата дополнительным рычагом давления России на Турцию и Азербайджан.

По прогнозам Лукьянова, с учетом активной работы Запада в направлении признания статуса Арцаха, чему противоречит Заявление от 9 ноября, противоречия в работе внутри МГ ОБСЕ продолжатся. Дополнительную важность, в этом свете, на его взгляд, обретает позиция Армении. И то, что последняя сегодня сосредоточена на вопросах обеспечения безопасности, в чем не имеет альтернативы России, создает, по мнению аналитика, дополнительные трудности.

"Вопросы обеспечения безопасности и границ, на первый взгляд, ресурса для реактивации МГ в себе не содержат. Тем не менее, сохранение Минского формата Москве по- прежнему необходимо. И на фоне отсутствия урегулирования конфликта, данный формат вполне может продолжать служить рычагом легитимного разрешения целого ряда проблем на основе международного консенсуса", - подытожил Лукьянов.