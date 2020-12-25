Пятница, 25 Декабря 2020 12:29

АрмИнфо. В ереванском русском драматическом театре им. К.Станиславского прошла премьера спектакля ''Люди. Звери. Обстоятельства'' по пьесе американского драматурга Дона Нигро. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Перед спектаклем выступил художественный руководитель театра Карен Нерсисян, который сообщил, что руководство театра не было уверено, придет ли зритель. ''Да, сейчас непростое время и мы, ставя спектакль очень волновались. Но то, что вы пришли, доказывает - театр нужен вам. А мы нужны нам'', - подчеркнул Нерсисян.

Работа над спектаклем, который поставил художественный руководитель театра Карен Нерсисян, началась еще в июне.

Ни для кого не секрет, что порой поведением человека управляют инстинкты. Хорошо это или плохо, страшно или забавно? Наверное, все зависит от обстоятельств. Спектакль состоит из одиннадцати коротких историй о смысле жизни и о сегодняшнем дне.

Несмотря на то, что Дон Нигро широко известен в театральном мире, это первая постановка пьесы американского драматурга в Армении. В русском переводе пьеса называется ''Звериные истории''. ''Трогательная, умилительная, местами страшная. В наши дни она обретает актуальное звучание'',- так характеризует работу Нигро режиссер Карен Нерсисян. В спектакле задействовано как старшее, так и молодое поколение артистов театра.