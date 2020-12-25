Пятница, 25 Декабря 2020 12:03

АрмИнфо. Действия людей, требующих на площади отставки премьер-министра, не имеют практически ничего общего с "бархатной революцией". Подобное мнение выразил АрмИнфо социолог Карен Саркисян.

"16" говорят и требуют совершенно иное. И все еще пытаются собрать на улице критическую массу. Единственная общность с 2018-м - это схожесть лозунгов "Армения без Никола" с "Сделай шаг - отвергни Сержа". Таким образом, оппозиция пытается персонифицировать проблему на Пашиняне, утверждая, что как только он уйдет все будет очень хорошо. Однако, вынужден разочаровать - с его уходом не изменится ровно ничего", - подчеркнул он.

По оценкам социолога, проблемы Армении носят системный характер и отдельно взятый человек, даже в кабинете премьера, не способен решить даже одну из этих проблем. В этом свете, Саркисян оценивает замечание Пашиняна о том, что кто бы ни был на его месте ситуация с Арцахом от этого бы не изменилась, как совершенно справедливое.

Придавая крайнюю важность образовательному цензу армянского общества, социолог подчеркнул необходимость осознания как факта, что стремящиеся к взятию Дома правительства борцы не имеют ничего общего с реалиями. По его оценкам, выступающие сегодня на площади люди не имеют политического прошлого и выступают скорее как общественники. Соответственно, от них не приходится даже ожидать обоснования, продуманности собственных слов.

"Эти люди говорят недопустимым языком. Однако, необходимо зафиксировать, что подобная "политическая культура" стала частью нашей жизни благодаря "бархатной" революции. И от этого "достижения" необходимо как-то избавляться. Недопустимы те же оскорбления в адрес оппозиции из кабинетов парламента. Как минимум, это свидетельство качества сегодняшнего парламента. В реальности все сегодняшние проблемы начались с последних парламентских выборов. Но и здесь вина не на блоке "Мой шаг", виноваты все мы, виновато наше общество", - подытожил Саркисян.