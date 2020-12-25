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АрмИнфо.Министерство по ЧС РА сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.
Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты. Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для других видов транспортных средств.
В городах Ташир, Спитак, Степанаван Лорийского, районах Ашоцк, Амасия, Ахурян Ширакского регионов и регионе Сюник идет снег. На автодорогах Гегаркуникского и Сюникского регионов местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств. Согласно информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок. Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
|Банк ВТБ (Армения) впервые в Армении предлагает клиентам новую возможность получения своих выписок через сайт Банка
|Мэр Капана: Во время арцахской войны сюникцы занялись самообороной, руководство страны нам не помогало
|В. Путин: СНГ является важнейшим направлением работы России на внешнеполитическом треке
|Премьер-министр Армении поздравил Георгия Гахария по случаю переназначения на должность премьер-министра Грузии
|Глава Капана: Я не видел ни одного документа, касающегося демаркации границ с Азербайджаном
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|Геворк Парсян: Уголовные дела, возбужденные в отношении мэров городов Сюникской области, политически мотивированы
|Мэр Капана отметил, что для граждан Сюникской области крайне важно иметь дома оружие для самообороны
|Геворк Парсян не исключает возможность позиционных изменений на армяно- азербайджанской границе
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 28 декабря
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|Минкульт: Герб Республики Армения будет доработан
|Полиция Армении подвергаeт приводу участников мирной акции, митингующие требуют отставки премьера
|В Армении гражданин за рулем отвлекся на телефон и сорвался с обрыва на железнодорожное полотно
|Лилит Макунц подала в суд на Гарника Исагуляна
|Министр: В Армении и Арцахе реализуются 15 программ, направленных на временные решения в поствоенное время социальных проблем пострадавших граждан
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали совместный доклад, касающийся нападения азербайджанских ВС на журналистов
|Суд общей юрисдикции отклонил ходатайство следственного органа об аресте мэра Каджарана
|Аналитик: Сохранение минского формата - рычаг давления России на Турцию и Азербайджан
|Люди. Звери. Обстоятельства - премьера
|За минувшие сутки в Армении выявлено 621 новых случаев заражения коронавирусом
|Социолог: Стремящиеся к взятию Дома правительства борцы, далеки от реалий
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Минтеруправления Арцаха: Общины Бердзор, Ахавно, Неркин Сус и Калер не перешли под контроль Азербайжана
|В Армении с 25 по 29 декабря ожидается похолодание
|Полковник Полиции освобожден из под стражи
|Обнаружены тела еще 4 погибших военнослужащих
|Никол Пашинян встретился с добровольцами Арцахской войны
|Палата депутатов Люксембурга осудила агрессию Азербайджана, Турции и джихадистов в отношении Арцаха
|Аргишти Кярамян назначен на должность заместителя председателя Следственного комитета Армении
|Геворг Горгисян требует пояснений у премьер-министра в связи с заявлением о 2 общинах Сюникской области
|Экс-министр культуры и молодежи Армении объявлена в розыск
|Лавров и Чавушоглу обсудят деятельность совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе
|Константин Затулин: Армения находится в депрессии и не время вести переговоры о статусе Арцаха
|Новое направление гуманитарного сотрудничества: онлайн конференция туркменских и армянских библиотекарей
|Константин Затулин: Во время последней войны Москва оказывала военно-техническое содействие Еревану и в Азербайджане об этом знают
|Российский депутат: В последнее время в России усилились подобные настроения: противостояние между Арменией и Азербайджаном нас не касается
|Ильхам Алиев пригласил казахстанские компании принять участие в восстановлении Нагорного Карабаха
|Затулин: Армянский народ не раз возрождался из пепла, надеюсь так будет и на сей раз, и чем скорее это произойдет, тем лучше
|Вазген Манукян: Чем дольше Никол Пашинян будет занимать пост премьер-министра Армении, тем больше мы потеряем
|Омбудсмен Армении отправился в Москву с рабочим визитом
|Герасимов: Российские миротворцы контролируют весь Нагорных Карабах
|Арман Татоян: Призывы к вооруженному перевороту недопустимы
|Глава МЧС России: Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе - скорейшее восстановление мирной жизни
|Ованес Игитян: Мир обсуждает наши проблемы больше нас самих
|Командующий войсками в Нахичеване провел встречу с министром обороны Турции в Анкаре
|Замначальника Полиции РА: Приказ премьер-министра РА - не закон
|Спикер Госдумы: Решение по Карабаху – одно из важнейших, принятых президентом страны
|В Армении объявляется призыв на действительную военную службу
|Сотрудники полиции подвергли приводу сына бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игоря Хачатурова
|Матвиенко: Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров
|Премьер: В ближайшие дни в Армению поступит оборудование для установки второй линии по определению тел погибших в ходе боевых действий в Карабахе
|Министр: В Армении больше нет пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации
|Между участниками акции протеста и несколькими людьми, представившимися родственниками попавших в плен завязалась перепалка
|Наира Зограбян: Вы думаете азербайджанцы дадут пленным телефон, чтобы они позвонили в СНБ?
|В Армении будут отменены административные штрафы за дорожные нарушения для участников боевых действий в Карабахе
|Ситуация на улице Мелик Адамян резко обострилась., полиция применяет силу в отношении мирных демонстрантов
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