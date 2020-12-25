Пятница, 25 Декабря 2020 12:03

АрмИнфо.Министерство по ЧС РА сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты. Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для других видов транспортных средств.

В городах Ташир, Спитак, Степанаван Лорийского, районах Ашоцк, Амасия, Ахурян Ширакского регионов и регионе Сюник идет снег. На автодорогах Гегаркуникского и Сюникского регионов местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств. Согласно информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок. Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.