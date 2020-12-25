Пятница, 25 Декабря 2020 11:32

АрмИнфо. Суд признал неправомерным арест бывшего высокопоставленного сотрудника полиции Саята Шириняна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

"Нашу жалобу внимательно рассмотрел судья Папоян. Суд решил удовлетворить наш протест , признав задержание полковника Шириняна необоснованным. Последний был отпущен из зала суда по причине отсутствия состава преступления. Прекратите правовой произвол", - написал адвокат.

Напомним, что ранее Саята Шириняна задержали на основе его сообщения в Facebook. В письме одной из своих знакомых он писал, что если бы был руководителем движения оппозиции, то пошел бы на конкретные шаги. "Я не осуждаю организаторов, несмотря на то, что они избегают кровопролития. Однако уже очевидно, что без кровопролития невозможно", - написал Ширинян.