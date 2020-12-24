Четверг, 24 Декабря 2020 21:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в правительстве провел встречу с добровольцами Арцахской войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Подчеркнув важность данной встречи, премьер отметил, что сегодняшний разговоро должен продолжаться, есть необходимость в анализе и осознании ряда вопросов.

Выразив блаодарность за достойную службу Родине, глава правительства подчеркнул, что высоко ценит их гражданскую позицию и готовность привознести правду превыше всего, что в сегодняшние дни является крайне важным. «Особенно в таких ситуациях, когда правда бывает очень горькой, иногда очень опасной. Но я думаю, что в любом случае у нас должна быть воля идти за правдой, мы должны быть решительными, но с другой стороны, необходимо проявить максимальную осторожность на этом пути, чтобы не нанести себе непоправимого вреда», - сказал Пашинян.

Представители отрядов добровлольцев поблагодарили премьер-министра за возможность встречи и подчеркнули важность общения в подобном формате для совместного обсуждения сложившейся послевоенной ситуации и видения будущего. Во время встречи добровольцы коснулись также зарегистророванных ими во время Арцахской войны проблем и представили свои предложения для решения последних.

В ходе встречи премьер-министр Пашинян ответил на ряд вопросов добровольцев, которые касались выявления случаев дезертирства и предательства во время войны, процессов вокруг арцахского вопроса, построения армии, реформирования системы образования, внедрения модели патриотического воспитания, эффективного государственного управления, борьбы с дезинформацией, направлений политического, экономического, социального развития Армении и др.