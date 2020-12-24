Четверг, 24 Декабря 2020 19:29

АрмИнфо.Депутат от фракции <Просвещенная Армения> (Лусавор Айастан) Геворг Горгисян требует разъяснений у премьер-министра Никола Пашияна в связи с озвученным на заседании правительства заявлением о Сюнике.

<На заседании правительства 24 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о работах по размещению пограничных пунктов в Сюникской области, отметил, что имеется 2 населенных пункта, с которыми могут возникнуть определенные вопросы. Отметив, что речь идет о Воротане и Шурнухе, премьер сказал, что эти вопросы могут быть несколько болезненными>, - написал депутат на своей странице в Фейсбук.

В этой связи Горгисян подчеркнул, что после подобного заявления премьер обязан явиться в Постоянную комиссию НС по вопросам обороны и безопасности, или в Совет НС, или же созвать расширенное заседание Совбеза, чтобы пояснить, о каких болезненных ситуациях идет речь.